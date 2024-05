Incêndio que obrigou a evacuar Passadiços do Paiva entrou em resolução

O incêndio que deflagrou hoje às 16h30 no concelho de Arouca, distrito de Aveiro, e que obrigou à evacuação dos passadiços do Paiva, foi dado como controlado cerca das 20h00, informou fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que o incêndio, que chegou a ser combatido por dezenas de operacionais com o apoio de oito meios aéreos, entrou às 20h05 na fase de resolução, o que significa que é “uma ocorrência sem perigo de propagação”.

Pelas 20h45, segundo a mesma fonte, permaneciam no local, 97 operacionais de várias corporações de bombeiros dos distritos de Aveiro, Porto e Viseu, auxiliados por 31 viaturas e dois meios aéreos - durante a tarde chegaram a ser seis.

O alerta para o incêndio em povoamento florestal na zona de Espiunca, em Arouca, foi dado, cerca das 16h30.

O fogo, que chegou a ter duas frentes ativas, evoluiu com “grande intensidade” e chegou perto da praia fluvial do Vau, situação que “obrigou à evacuação dos passadiços”.

[notícia atualizada]