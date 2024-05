Federação Académica do Porto lança carta de medidas para a Europa

Mobilidade, investigação, habitação e emprego. São estes os pontos fundamentais da carta de medidas para a europa divulgada esta terça feira pela Federação Académica do Porto (FAP).

Entre as propostas para a mobilidade está a "criação de apoios específicos para a realização de mobilidade internacional". À Renascença, o presidente da FAP, Francisco Porto Fernandes, fala no caráter essencial da medida para combater desigualdades.

"Muitas vezes os estudantes não vão [estudar para outros países] por motivos económicos ou financeiros, e sabemos que a mobilidade dá inúmeras oportunidades e por isso nós temos que combater estas desigualdades", defende.

"Portugal ainda tem um nível muito baixo de estudantes a fazer programas de mobilidade, apenas 2%, quando a média europeia é de 4%", acrescenta o chefe da Academia do Porto.

Esta também é uma realidade no que toca à Investigação e Desenvolvimento (I&D). Em Portugal, o investimento em I&D é o equivalente a 1,73% do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo do objetivo de 3% fixado para os paíse da União Europeia (UE). Para ver crescer este valor, Francisco Fernandes defende que seja criado um "mecanismo de recuperação" para apoiar os estados membros que não cumprem com a meta mínima.

Existem ainda diversas propostas ligadas às condições de vida dos jovens portugueses. A Academia do Porto defende que o parque habitacional público seja alargado para os 5% do total, através da construção com recurso a parcerias publico-privadas. Quer ainda baixar o número de jovens "nem nem": que não trabalham nem estudam por falta de oportunidades na sua área. "Compreende-se que um jovem que estudou a vida toda, não queira de um dia para o outro desistir da sua área e trabalhar num outro ramo de atividade", aponta. Apresenta como solução a fortificação de programas já existentes como o Bridge for Jobs e Youth Guarantee para incentivar a contratação de jovens e do acesso a estágios remunerados.

O Presidente da FAP revelou ainda que o documento foi enviado a todos os partidos políticos, cujos eurodeputados espera que "possam ter em atenção as prioridades dos estudantes da Academia do Porto".