Colisão entre camião e ligeiro causa um morto no Cadaval

Uma colisão entre um veículo pesado e outro ligeiro provocou esta quarta-feira um morto e um ferido ligeiro na Estrada Nacional 361-1, perto do Vilar, no concelho do Cadaval, disse o comandante dos bombeiros locais.

David Santos afirmou à agência Lusa que o acidente ocorreu pelas 19h00, sendo a vítima uma mulher, na casa dos 20 anos, a condutora e única ocupante do veículo ligeiro.

A vítima ligeira é o condutor do veículo pesado, que foi transportado para a urgência do hospital de Torres Vedras, que está integrado na Unidade Local de Saúde do Oeste.

No local, estiveram 13 operacionais e cinco veículos, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras e duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento da corporação do Cadaval.

A GNR também esteve no local e está a investigar as causas do acidente.