Climate Summit em defesa do clima sem recurso a tinta verde

Acelerar a ação climática, reforçar a colaboração e promover abordagens inovadoras para fazer face às alterações climáticas são alguns dos objetivos da Climate Summit, uma iniciativa da Generation Resonance que decorre esta quarta-feira, em Oeiras.

A Governação dos Oceanos, a Transição Energética e as Finanças Sustentáveis sãotemas a abordar por um conjunto de especialistas que inclui, por exemplo a ex-ministra Assunção Cristas.



Carlota Ramalho Baptista adianta à Renascença que o Climate Summit é uma cimeira que pretende encontrar respostas “às alterações climáticas”.

“Com esta cimeira nós procuramos mobilizar as partes interessadas de todos os sectores para acelerar a ação climática, reforçar a colaboração e promover abordagens inovadoras para fazer face às alterações climáticas”, revela.

A responsável sugere que “através de painéis de discussão os participantes obterão conhecimentos e estabelecerão parcerias que podem no futuro contribuir para a construção de um mundo mais resiliente e sustentável”.

Carlota Ramalho Baptista adianta que não é atirando “tinta verde a alguém” que se promove a luta contra as alterações climáticas. A responsável afirma que "a regulação é a forma de se atingir os objetivos".

“Temos todos de trabalhar coletivamente para com as empresas, as pessoas e é através destas iniciativas e destas ações que nós vamos chamar a atenção das pessoas - privilegiando o que podemos fazer e o que a economia e as empresas podem fazer por um mundo mais verde e não por exemplo a atirar tinta verde a alguém”, acrescenta.

"Diplomacia" para "chegar mais longe”

Também o presidente da Generation Resonance, João Maria Botelho, critica a forma como têm decorrido alguns protestos em defesa do clima.

O responsável defende uma abordagem mais diplomática da “geração mais educada de sempre".

“Com diplomacia o nosso trabalho pode chegar mais longe”, sublinha.

O Climate Summit é uma iniciativa da Generation Resonance que envolve um grupo de estudantes universitários. João Maria Botelho, diz à Renascença que o objetivo da organização é "amplificar as vozes dos mais jovens através da construção de uma plataforma que permita que a próxima geração seja ouvida, pelo facto de reconhecerem o papel da juventude na formação de um futuro mais sustentável".

A Generation Resonance assume-se como o grupo jovem da Associação das Nações Unidas Portugal. Surgiu em 2023 "com a nobre missão de fortalecer o discurso da juventude portuguesa e impulsionar transformações significativas à escala global". Este grupo representa o alicerce jovem da United Nations Association Portugal (UNA).

Recentemente, o grupo lançou o podcast “Tomorrow Talks”, onde convidam diversos líderes para debater temas relevantes junto dos mais jovens.