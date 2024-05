Serviço Jesuíta aos Refugiados apela ao prolongamento de proteção dos refugiados ucranianos

O diretor geral do Serviço Jesuita aos Refugiados apela a Portugal e à UE para que pondere o prolongamento do estatuto de protecção dos refugiados ucranianos.

André Costa Jorge admite que pode ocorrer uma segunda vaga de refugiados da Ucrânia, se o conflito se degradar.

“Se as coisas correrem mal para a Ucrânia - e espero que não - podemos vir a ter uma segunda vaga de refugiados vindos da Ucrânia. Aqueles que já saíram porventura podem pensar em não regressar. Se as coisas ficarem piores, a probabilidade de mulheres serem recrutadas e mobilizadas para as Forças Armadas também aumenta. Não me parece que as coisas estejam estabilizadas. É necessário que a União Europeia e Portugal dêm um estatuto mais estável a estas pessoas”, alerta André Costa Jorge no programa da Renascença "Da Capa à Contracapa".

Esta semana o podcast debate as migrações com base num novo livro sobre Mulheres Refugiadas, da autoria de Francisca Gorjão Henriques.

O programa estará disponível final da tarde no site da Renascença.