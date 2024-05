Mais calor nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu pouco nublado ou limpo.

As previsões meteorológicas apontam para subida da temperatura mínima no Interior e no Algarve e subida da temperatura máxima, exceto no sotavento algarvio.

Castelo Branco e Évora podem chegar aos 33ºC, Lisboa aos 27ºC e o Porto aos 24ºC. As temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 19ºC em Faro e Castelo Branco e os 10º em Bragança.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, e nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

O IPMA colocou em perigo muito elevado de incêndio rural 21 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre e Castelo Branco.

Para quarta-feira as previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo e pequena subida de temperatura.