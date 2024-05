Incêndio de grandes dimensões em Arouca. Passadiços do Paiva evacuados

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir floresta junto aos Passadiços do Paiva, em Espiunca, Arouca, esta terça-feira. O espaço teve mesmo de ser evacuado.

Ao que a Renascença apurou, o alerta foi dado às 16h25. No local estarão 84 operacionais, auxiliados por 21 viaturas.

A Renascença sabe que, entre as viaturas usadas no combate ao fogo estão pelo menos sete meios aéreos.

No combate às chamas estão elementos de bombeiros de Arouca, mas também de corporações próximas, como Fajões e Espinho.

Pelas 18h35 o incêndio já tinha duas frentes ativas e estava perto da praia fluvial do Vau, indicou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto. Poderá haver novo reforço de meios ainda esta tarde, caso a evolução do incêndio o justifique.

Não há, para já, registo de feridos.

[Notícia atualizada às 19h01 de 28 de maio de 2024]