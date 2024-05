Vem aí calor. Temperatura sobe em todo o território

A semana arranca com céu pouco nublado ou limpo e com uma pequena subida da pequena subida da temperatura máxima na região Norte e no interior Centro.

Faro pode chegar aos 31ºC, Lisboa aos 25ºC e o Porto aos 21ºC.

Em termos de temperaturas mínimas, vão oscilar entre os 17ºC em Faro e o 7ºC em Bragança.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 65 quilómetros por horas.

Em perigo máximo de incêndio rural encontram-se os concelhos de Faro, Loulé e Tavira.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro e descida da temperatura mínima.