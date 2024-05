"Surpreendente". Campanha do Banco Alimentar angaria mais de 1.700 toneladas

Estes números significam uma ligeira subida, de cerca de 36 toneladas, em comparação com a campanha de maio do ano passado .

“ É bastante surpreendente, atendendo à quantidade de eventos que houve , seja desportivos, sejam culturais, musicais, queimas de fitas... Mas também porque o custo de vida está muito elevado e muitas famílias não têm folga orçamental. Apesar das dificuldades, os portugueses confiam no Banco Alimentar”, explicou.

A campanha deste fim de semana do Banco Alimentar contra a Fome recolheu 1.755 toneladas de alimentos.

No primeiro dia foram recolhidas 910 toneladas de (...)

Apesar de na última campanha, realizada em dezembro, terem sido recolhidas mais de 2.292 toneladas de alimentos, Isabel Jonet reforça que os resultados das campanhas devem ser sempre comparados com o período homólogo.

A presidente do Banco Alimentar recorda que, ao contrário desta campanha, “em dezembro, houve mais um dia de campanha e nesse mês a solidariedade dos portugueses é sempre reforçada com o Natal” e que, por isso, “só faz sentido fazer comparações com maio de 2023”.

Quanto ao número de voluntários, Isabel Jonet assume que houve um decréscimo em comparação com a última campanha, mas sublinha que as previsões apontavam para uma situação muito pior.

“Estava com muito medo que houvesse muito menos adesão dos voluntários. Registou se uma ligeira diminuição dos voluntário, sobretudo no domingo à tarde com a final da Taça de Portugal. Mas não é um decréscimo significativo, atendendo até à quantidade de eventos que houve”, detalha.

Quanto aos alimentos recolhidos, a presidente da instituição diz não ter havido “surpresas” – leite, massa e arroz continuam a liderar nas doações, seguidos das batatas, legumes, ovos e produtos para bebé.

Os alimentos recolhidos ao longo este fim de semana vão agora ser distribuídos a mais de 360 mil pessoas com dificuldades financeiras. A próxima campanha do Banco Alimentar contra a Fome está agendada para o início de dezembro.