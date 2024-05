Reforço da pista do aeroporto do Porto custa 50 milhões e vai demorar 19 meses

O reforço da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, começa a 31 de julho, vai demorar 19 meses, de segunda-feira a sábado, entre meia-noite e 06h00, num investimento de 50 milhões de euros, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a ANA Aeroportos explicou que a opção pelo trabalho em horário noturno visa "minimizar o impacto nas operações aeroportuárias".

O contrato de empreitada foi assinado esta segunda-feira com a Acciona e representa "um investimento de qualidade, segurança e desempenho ambiental, permitindo acomodar o crescimento do tráfego aéreo", relata a nota de imprensa.

Com esta operação, continua o comunicado, a ANA vai "reforçar as condições operacionais do aeroporto, sendo esta a maior intervenção realizada na pista desta infraestrutura".