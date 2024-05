Negociações com a Vinci para novo aeroporto arrancam nos próximos dias

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou esta segunda-feira, na Maia, que as negociações com a Vinci para a construção do aeroporto Luís de Camões começarão nos próximos dias.

Em declarações à margem da assinatura do contrato de empreitada de reforço da pista principal do Aeroporto Sá Carneiro, o governante afirmou, sobre o projeto anunciado para Alcochete: "as negociações com a Vinci vão começar nos próximos dias. O termos vindo hoje aqui é para sinalizar também o início dessa caminhada e, também, dessa negociação para a definição clara de todas as condições para o novo aeroporto de Lisboa".

Também questionado sobre a expansão do aeroporto de Lisboa, adiantou que a última informação de que dispõe o Governo "é que até ao final do ano iniciar-se-ão essas obras".

Já sobre o ano de atraso para o arranque dessa ampliação no Aeroporto Humberto Delgado, Miguel Pinto Luz começou por responde que "esse é o drama nacional" que querem "combater".

"Não nos podemos atrasar, porque se nos atrasamos em todos estes "timings", e eles estão absolutamente interligados", muitas situações ficam em causa, disse citando a título de exemplo "a ligação ferroviária de alta velocidade até Madrid [a partir de Lisboa], a alta velocidade até Vigo e as estruturas aeroportuárias".

E insistiu: "Não estamos em condições de nos atrasarmos. Se nos atrasarmos colocamos em causa o crescimento económico do país e disso não podemos abdicar".