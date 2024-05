Homem morre nas grutas de Benagil

Um homem de 57 anos e nacionalidade irlandesa morreu esta segunda-feira à tarde, na sequência de uma alegada paragem cardiorrespiratória depois de ter ido a banhos no Algar Benagil, no concelho de Lagoa, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

O Algar de Benagil, próximo da vila do Carvoeiro, é apenas acessível por mar e foi após um alerta ao início da tarde indicando que havia uma pessoa no areal a sentir-se mal que a Polícia Marítima de Portimão se deslocou ao local.

Segundo a autoridade marítima, o alerta chegou às 14h58 "a informar que uma pessoa se tinha sentido mal ao chegar ao areal do Algar de Benagil".

Além desta força de segurança, dirigiu-se também para o areal da praia de Benagil uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e do INEM, assim como elementos dos Bombeiros Voluntários de Lagoa.

"À chegada à praia de Benagil, constatou-se que a vítima teria sido retirada do interior do Algar de Benagil por uma embarcação marítimo-turística para o areal da praia, onde foi assistida pelos elementos do INEM, que realizaram manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação", esclarece a autoridade marítima em comunicado.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, tendo a vítima sido posteriormente transportada para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

A autoridade marítima acrescenta que os familiares da vítima estão a ser apoiados pelo Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.