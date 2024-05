Fuga de amoníaco em fábrica faz quatro feridos em Avis

O número de feridos na sequência de uma fuga de amoníaco numa fábrica de produtos hortícolas esta segunda-feira, em Avis, no distrito de Portalegre, subiu para quatro, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, foram assistidos no local por inalação de vapores um bombeiro e um funcionário da fábrica e, mais tarde, dois trabalhadores foram transportados para o hospital de Portalegre, sendo também considerados feridos ligeiro.

A mesma fonte indicou que o alerta foi dado às 10h23 e que, pelas 12h00, a fuga de amoníaco "já estava controlada".

Contactada pela Lusa pelas 15h00, a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo garantiu que estava "resolvido o problema", estando nessa altura a decorrer trabalhos para "verificar se não existia nenhuma fuga para os esgotos".

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 39 operacionais dos bombeiros de Avis, Sousel, Ponte de Sor e Alter do Chão, e elementos da GNR, auxiliados por 16 veículos.