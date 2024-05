Estrada do Guincho encerrada por razões de segurança

A estrada do Guincho (EN247) está cortada entre o cruzamento para a Malveira e as imediações do restaurante do Muchaxo, devido à presença de areia na via, só sendo reaberta quando for possível circular em segurança.

"Face à intensidade do vento, associada a rajadas muito fortes, e à quantidade de areia arrastada para a via, a estrada do Guincho (EN247) tornou-a intransitável", informou a autarquia de Cascais na sua página no Facebook.

As equipas municipais tentaram limpar esta segunda-feira a estrada, mas as autoridades consideraram que não estavam garantidas as condições para circular em segurança.

"A PSP, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Cascais e Polícia Municipal de Cascais, decidiu proceder ao corte da estrada às 22h45, na Areia, a partir do cruzamento para a Malveira, até às imediações do restaurante do Muchacho", acrescenta a Câmara Municipal de Cascais.

Às 07h00 de terça-feira, as equipas camarárias vão efetuar uma nova tentativa de limpeza da via, para repor as condições de segurança na circulação nesta estrada, sendo que "a estrada só será reaberta se for possível transitar em segurança".