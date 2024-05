É oficial: Zelensky vem mesmo a Portugal esta terça-feira

Agora é mesmo oficial: o Presidente da Ucrânia visita Portugal esta terça-feira. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada, ao início da tarde, pela Presidência da República.

Em comunicado, é confirmado que o objetivo passa por discutir segurança e defesa e que vai incluir "reuniões de trabalho" com Montenegro e Marcelo. "A visita de trabalho do Presidente Zelensky insere-se na intenção partilhada de aprofundar as excelentes relações entre os dois Estados, com enfoque partilhar no reforço da cooperação no domínio da segurança e defesa", é dito.

Zelensky só deverá chegar ao nosso país depois de almoço e será recebido na residência oficial do primeiro-ministro. À noite terá um jantar com o Presidente da República, em Belém. No "menu", o "compromisso de Portugal para com a soberania e integridade territorial da Ucrânia", bem como "com a manutenção do apoio político, militar, financeiro e humanitário a Kyiv".

O convite para a visita foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa em agosto do ano passado, durante a visita do Presidente português à Ucrânia.

Segundo o Expresso, o programa da vista de Zelensky a Portugal será divulgado ainda esta tarde.

O líder da Ucrânia encontra-se esta segunda-feira em visita a Madrid, tendo sido recebido pelo rei Filipe VI no aeroporto de Madrid, um gesto incomum durante visitas de chefes de estado estrangeiros.

Segundo avança o jornal "El País", Espanha vai entregar à Ucrânia um pacote de armamento no valor de 1,129 mil milhões de euros, algo sem precedentes na ajuda militar espanhola a qualquer país.



[Notícia atualizada às 13h46 de 27 de maio de 2024]