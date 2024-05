Corpo de homem encontrado na Zambujeira do Mar

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira a boiar no Porto das Barcas, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência.

Em comunicado, a Autoridade Marítima indica que o alerta foi “recebido pelas 6h30, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR”, tendo sido “ativados de imediato para o local tripulantes da estação Salva-vidas de Sines, bem como elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Sines e da Cruz Vermelha de Colos”.

O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde e o corpo foi posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo pela Cruz Vermelha de Colos, após autorização do Ministério Público.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

O Comando-local da Polícia Marítima de Sines tomou conta da ocorrência.