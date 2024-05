“Privilegiamos leite, azeite, óleo, massas e enlatados”. Campanha do Banco Alimentar termina este domingo

A campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome termina neste domingo, em mais de 2.000 superfícies comerciais de todo o país.

Em declarações à Renascença, Isabel Jonet, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, refere que todos os produtos são bem-vindos, embora haja maior preferência por produtos não perecíveis.

“Nós privilegiamos os alimentos básicos, aqueles bens não perecíveis que podem ser distribuídos agora e ao longo dos próximos seis meses, até à campanha do Natal. São produtos como leite, azeite, óleo, arroz, massa, enlatados, cereais de pequeno-almoço ou bolachas”, aponta.

Até ao fim do dia, nos supermercados, ainda é possível contribuir para ajudar muitas famílias em dificuldades. Isabel Jonet afirma que “os pedidos de ajuda não têm diminuído”, mas diz que nota uma mudança no perfil de quem solicita ajuda.

“Temos muitas famílias com crianças e isso inquieta-nos. Apesar de haver algumas prestações sociais que são até maiores, aquilo que verificamos é que os pedidos não diminuem. Hoje, há mais trabalhadores pobres que precisam de ajuda para conseguirem chegar até ao fim do mês”, sustenta.

No primeiro dia de campanha foram recolhidas 910 toneladas de alimentos, de acordo com a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

Sob o tema "A sua ajuda pode ser o que ainda faz falta à mesa de uma família", esta nova campanha mobiliza mais de 40 mil voluntários.

Em paralelo, até dia 06 de junho, a participação na campanha pode ser feita através da modalidade “Ajuda Vale”, e que assenta na contribuição através de vales de produtos, que estarão disponíveis nas caixas dos supermercados.

Para quem não possa deslocar-se aos supermercados ou resida fora de Portugal, o Banco Alimentar disponibiliza o portal de doação online alimenteestaideia.pt onde se podem escolher bens perecíveis para doar e a região a apoiar.

No ano passado, os 21 Bancos Alimentares ajudaram cerca de 360 mil pessoas com carências alimentares comprovadas em parceria com mais de 2.400 organizações sociais.