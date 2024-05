Três mulheres detidas por sequestro e violação de jovem

Três mulheres foram detidas este sábado, no concelho de Loures, por sequestro, agressão e violação de uma jovem de 24 anos. Os crimes terão sido cometidos por vingança.



O caso aconteceu na habitação onde a vítima se encontrava juntamente com o homem “com quem manterá um relacionamento amoroso”, avança o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado.

As agressoras, com idades entre os 29 e 58 anos, são a esposa do homem e outras duas mulheres, suspeitas de sequestro qualificado e violação.

A vítima foi “agredida brutalmente” com um ferro de engomar e com outros objetos e foi violada com com uma colher de massa.

“Sujeitaram-na a tratamentos cruéis, físicos e sexuais, designadamente rapando-lhe o cabelo e introduzindo-lhe, com violência, objetos (colher de massa) em zonas corporais erógenas”, indica a PSP.

A sessão de tortura durou cerca de uma hora. As agressoras filmaram as agressões e partilharam o vídeo com outras pessoas.

A PSP foi alertada e quando chegou à residência conseguiu intercetar as suspeitas e libertar a vítima. “Esta apresentava imensos hematomas e escoriações, tendo sido imediatamente conduzida ao hospital a fim de receber tratamento médico”, adianta o comunicado.

O proprietário da casa também foi identificado, por “aparente omissão na conduta de garante e proteção da vítima”.

O crime foi comunicado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.

As detidas estão sob custódia da PSP e vão agora ser sujeitas a primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação.