Três mortos e dois feridos em acidentes com tratores

Noutro acidente em Venda Nova, concelho de Mação , um homem morreu este sábado quando operava uma máquina agrícola, disseram fontes do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo e da GNR.

Segundo o Comando Sub-regional, o alerta para o acidente, na freguesia de Envendos, distrito de Santarém, chegou às autoridades à 8h46, tendo acorrido ao local meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.

“Tratou-se de uma vítima que ficou presa na máquina agrícola e acabou por morrer”, acrescentou a mesma fonte à agência Lusa.

A GNR adiantou que a vítima tem cerca de 40 anos e o acidente ocorreu numa propriedade privada.

No terceiro acidente do dia, o despiste de um trator provocou a morte de um homem em Sorvel Cimeiro, no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, afirmou à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

Segundo esta fonte, o acidente ocorreu pelas 15h50, na União de Freguesias de Ermida e Figueiredo, tendo acorrido ao local meios dos Bombeiros Voluntários da Sertã, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR.

No local, foi ainda assistida uma mulher de 65 anos, referiu a mesma fonte.

De acordo com o Comando-Geral da GNR, a vítima mortal tem 68 anos e o acidente, o “despiste e capotamento de trator agrícola”, ocorreu na via pública.

[notícia atualizada às 18h31]