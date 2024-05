São João sem diversões na rotunda da Boavista afeta cerca de 40 operadores

Cerca de quarenta operadores vão ser afetados pela retirada das diversões da rotunda da Boavista durante as comemorações do São João no Porto devido às obras do metro, garantiu à Renascença Francisco Bernardo, vogal da Associação Portuguesa de Empresários de Diversão (APED).

Alguns “conseguiram criar alternativas fora da cidade do Porto, noutras cidades do país, mas essa percentagem é mínima. A grande maioria vai ficar parada”, garante o representante dos profissionais do sector.

Durante esta sexta-feira, na apresentação do plano municipal para a festa da noite de 23 para 24 de junho, a autarquia garantiu que estava a procurar distribuir as diversões por outros locais da cidade.

No entanto, Francisco Bernardo recusa essa possibilidade. Os próprios operadores “acabaram por perceber que não seriam viáveis as alternativas que foram propostas”, pelo que esses empresários “vão ficar parados”.

Roda gigante deve ser montada na Foz

O vogal da APED adianta ainda que a Avenida Dom Carlos I, que é contígua ao Jardim do Passeio Alegre, na Foz, deverá ser o destino da roda gigante. “É um dos poucos casos pontuais” em que foi possível identificar um espaço alternativo.

No entanto, o tempo urge. “Está a ficar bastante apertado porque aquilo é um equipamento com alguma envergadura e que necessita de algum tempo para a sua instalação”.

Assim, “não está nada garantido”, até porque há uma “série de aprovações” por efetivar. Para já, é preciso encontrar "uma localização que não crie transtorno à normal circulação automóvel e de acesso à praia”, única forma dos portuenses terem acesso a uma das diversões típicas da época.

As obras do metro do Porto estão a criar constrangimentos na cidade e, à semelhança do ano passado, a Avenida dos Aliados volta a estar fora dos locais oficiais de celebração da noite de São João.