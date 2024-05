"Rever carreiras e salários". Militares exigem ser ouvidos pelo ministro da Defesa

Por isso, e depois de “vários governos terem falhado na resposta a estes problemas que são públicos”, o documento que vai ser entregue ao gabinete de Nuno Melo pede a revisão do regime remuneratório “que está em vigor desde 2009”, uma discussão sobre as carreiras que “tardam em ser uniformes” e medidas que “tragam atratividade e retenção”.

Em conferência de imprensa, o presidente da ANS, sargento-mor António Lima Coelho, reforçou que “nunca se teve um número tão baixo de efetivos”, mas que, mesmo assim, os militares “continuam a realizar um número crescente de missões, (...) muitas vezes com equipamentos num estado de quase obsoletismo”.

Em causa estão eventuais falhas no "duplo controlo(...)

Lima Coelho sublinha, contudo, que o Governo tem de apresentar soluções próprias para as Forças Armadas e não uma réplica das propostas que já dirigiu à PSP e GNR.

“Esperamos que comecemos a trabalhar efetivamente na procura de soluções que não devem passar por estar à espera do que possa vir a ser encontrado para os profissionais das forças de segurança. Merecem-nos todo o respeito e solidariedade, mas a nossa missão é completamente diferente”, explicou.

Apesar de quererem ser recebidos “em breve”, Lima Coelho garante que “não estão equacionadas ações concretas [de protesto]” - segundo o responsável, as três associações “não querem pôr as coisas demasiado rígidas” e, por isso, não vão definir já um prazo de resposta para o ministro.

Já sobre as auditorias pedidas por Nuno Melo aos licenciamentos da Defesa feitos pelos governos de António Costa, o presidente da ANS vê a decisão com bons olhos, mas espera que esse processo “não ponha em segundo lugar as exigências” dos militares.

“É importante que se façam porque a defesa nacional – e quem nela trabalha e serve – não pode ficar sob quaisquer suspeitas. Porém, a mesma celeridade com que o senhor ministro teve para fazer as essas auditorias, seria interessante também ter para discutir connosco mecanismos para resolver os problemas que há décadas se vêm arrastando”, rematou.