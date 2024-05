Operação Influencer. António Costa ouvido pelo MP seis meses depois

António Costa foi ouvido esta sexta-feira pelo Ministério Público, no âmbito do inquérito paralelo à Operação Influencer em que é suspeito de um crime de prevaricação. A equipa de procuradores decidiu aceder ao pedido que o ex-primeiro-ministro fez logo a seguir à tomada de posse do Governo de Luís Montenegro. O ex-líder do PS foi ouvido esta tarde, durante hora e meia, pela procuradora Rita Madeira, ainda na qualidade de suspeito, e não foi constituído arguido, segundo avançou o "Expresso" e confirmou a Renascença junto de fonte próxima do processo. A audição foi confirmada pelo Ministério Público à Renascença. "A audição foi feita a pedido do próprio e ao abrigo do n.º 14 do art.º 86º do Código de Processo Penal", esclareceu a Procuradoria-Geral da República (PGR). António Costa anunciou a 2 de abril que ia apresentar um requerimento ao Supremo Tribunal de Justiça, com a intenção de ser ouvido "com a maior celeridade possível" sobre o envolvimento na Operação Influencer. “Não há nada pior que haver uma suspeita e ela não ser esclarecida”, disse então o líder de três governos socialistas, entre 2015 e 2024.

No dia seguinte, a PGR confirmou ter recebido o pedido de António Costa. "Confirma-se a receção do requerimento nos serviços do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça", esclareceram as autoridades. Pouco tempo depois, a 18 de abril, o inquérito relativo ao ex-primeiro-ministro (que decorre de forma paralela à Operação Influencer) desceu do MP junto do Supremo Tribunal para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), tendo sido distribuído a uma procuradora. No início de maio, o juiz de instrução criminal do processo Influencer rejeitou o pedido de nulidade entregue por Afonso Salema, arguido e ex-CEO da Start Campus. O pedido apontava para o uso da PSP nas diligências e investigações do inquérito em vez da Polícia Judiciária.