Fim de semana de recolha de alimentos do Banco Alimentar

Com o mote “A sua ajuda pode ser o que ainda faz falta à mesa de uma família”, os portugueses podem doar alimentos em mais de 2.000 superfícies comerciais espalhadas por todo o país. Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, afirma em declarações à Renascença que esta é uma causa que "tem de interpelar todos".

A responsável volta a alertar para o facto de se estar a alterar o perfil de quem precisa de ajuda, lembrando que “há cada vez mais trabalhadores pobres”. “Para além das pessoas com baixas pensões de reforma temos hoje trabalhadores pobres, cujo ordenado que levam para casa não chega para as necessidades do agregado familiar, porque o custo de vida aumentou muito e porque quem tem empréstimos viu a subida das taxas de juro também aumentar muito”, refere.

Isabel Jonet sublinha que “um quinto da população vive na pobreza”, e insiste por isso no apelo à solidariedade. A responsável fala de um conjunto de “testemunhos de casos reais de pessoas em que se não fosse o saco de alimentos que recebem não conseguiam ir até ao fim do mês e ter comida para dar aos filhos e, portanto, é necessária uma solidariedade coletiva”. “Não podemos ficar indiferentes”, insiste.

De acordo com a responsável é na região de Setúbal, Lisboa, Grande Porto, Madeira e Algarve onde há mais pedidos de ajuda.

“Ajuda Vale” e Portal de Doação Online

A participação pode ser feita através da modalidade “Ajuda Vale”, já utilizada em campanhas anteriores, e que assenta na contribuição através de vales de produtos, que estarão disponíveis até 6 de junho nas caixas dos supermercados. Cada vale tem um código de barras específico associado aos produtos que cada pessoa quer doar ao Banco Alimentar. As cadeias de distribuição são parceiras fundamentais nesta fase da campanha, sem a presença de voluntários, dando visibilidade aos vales do Banco Alimentar e mobilizando os seus colaboradores para a causa da luta contra a fome.

Para quem não pode deslocar-se aos supermercados ou para quem reside fora de Portugal, o Banco Alimentar disponibiliza o portal de doação online www.alimentestaideia.pt, através do qual podem ser doados bens perecíveis até dia 2 de junho. Desta forma, qualquer pessoa terá a oportunidade de contribuir, mesmo que não consiga deslocar-se aos pontos de recolha durante o fim de semana.

Os 21 Bancos Alimentares, em parceria com cerca de 2.400 instituições e entidades que atuam no terreno, distribuem diariamente bens alimentares a mais de 360 mil pessoas em Portugal.

O Banco Alimentar foi criado em Portugal em 1991 com a missão de lutar contra o desperdício e prestar apoio a quem mais precisa de se alimentar, em parceria com instituições de solidariedade e com base no trabalho voluntário.