Temperaturas sobem no fim de semana, mas deve chover no sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que uma massa de ar quente do norte de África e o tempo anticiclónico trazem calor nos próximos dias.

Para esta sexta-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral entre os cabos Raso e Mondego até meio da manhã.

O vento será em geral fraco, soprando moderado de noroeste nas regiões do Centro e Sul, em especial no litoral oeste e durante a tarde.

As previsões apontam ainda para uma pequena subida da temperatura embora as noites sejam pautadas por acentuado arrefecimento noturno.

Beja pode chegar aos 30ºC, Santarém e Castelo Branco aos 29ºC e Portalegre e Setúbal aos 27ºC.

Em perigo muito elevado de incêndio rural, o IPMA colocou os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Sardoal, Mação e Gavião.

No sábado o céu deve apresentar-se pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã e a partir do final da tarde, nebulosidade que persistirá no Minho e Douro Litoral.

A chuva, embora fraca, pode estar de regresso ao final da manhã à região do Minho, onde será temporariamente moderada, estendendo-se ao Douro Litoral a partir da tarde, e ao restante litoral a norte do Cabo Carvoeiro no final do dia.

Já para domingo, o IPMA aponta para períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado até ao meio da manhã no litoral oeste e interior a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da tarde.

Estão também previstos períodos de chuva fraca nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao meio da manhã.