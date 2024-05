Porto. Obras do metro empurram diversões de São João para fora da rotunda da Boavista

A Câmara do Porto está a tentar distribuir os empresários das diversões que ficariam na Boavista para os festejos de São João por outras zonas da cidade e a estudar a possibilidade de instalar a roda gigante noutro local. As obras de construção da nova linha de metro do Porto obrigam ainda a adiar o regresso dos festejos à Avenida dos Aliados.

"Temos pena do que se passa na rotunda da Boavista. Foi-nos anunciado que tudo aquilo iria estar desimpedido no início do mês, mas basta lá passar para perceber que não vai ser assim", afirmou esta sexta-feira o presidente da Câmara, Rui Moreira, à margem da apresentação do programa das festividades do São João realizada na Escola Básica da Alegria, na zona das Fontainhas.

Assim, ao contrário de outros anos, a rotunda da Boavista não terá a habitual zona de diversões "devido a constrangimentos logísticos que se prendem com as atuais obras da Metro do Porto".

Empresários "muito desapontados"

"A Metro tem-nos surpreendido sempre com o facto de as previsões não baterem certo de qualquer maneira", referiu o autarca, defendendo, no entanto, que a cidade tem de viver com os constrangimentos das obras.

"Não podemos fazer disso também um drama, a cidade do Porto vai festejar o São João condignamente", referiu.

Questionado sobre o que aconteceria aos empresários de equipamentos de diversão da Boavista, Rui Moreira afirmou que o município está a tentar distribuí-los por outras zonas da cidade, assim como a estudar a possibilidade de instalar a roda gigante noutro local da cidade.

"Estamos a pensar se a conseguimos instalar e onde, não é evidente. De resto, vamos conseguir certamente contentar os empresários, mas não é fácil a substituição de sítio, sobretudo para a roda gigante", referiu, dizendo que os empresários estão "muito desapontados" por não se instalarem na Boavista.