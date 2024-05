Metro de Lisboa. Linha verde só funciona em pleno no sábado

Um descarrilamento de uma composição do Metro de Lisboa interrompeu a circulação na linha Verde, esta sexta-feira. Segundo apurou a Renascença junto da Metro de Lisboa, o acidente aconteceu por volta das 7h30 à entrada da estação de Alvalade. Os passageiros saíram da composição pelo próprio pé, abandonando o local pela estação.

Inicialmente foi indicado que não haveria "quaisquer danos pessoais", mas, mais tarde, a Renascença recebeu a indicação de que haveria duas pessoas a ser assistidas por "pânico e ansiedade".

Apesar do acidente ter acontecido na Linha Verde, a circulação também esteve interrompida na linha Amarela, explica a empresa, porque o circuito de sinalização é comum entre as duas linhas em alguns troços do percurso. A circulação nesta linha foi, no entretanto, restabelecida às 10h02.

A porta-voz da Metropolitano de Lisboa, Helena Taborda, explica, à Renascença, que um problema na sinalização esteve na origem do problema.



A Linha Verde - entre Telheiras e o Cais do Sodré - esteve interrompida durante várias horas. A circulação de comboios no troço entre as estações Alameda e Cais do Sodré foi, no entretanto, reposta às 13h07.

A empresa está agora a avaliar a origem do descarrilamento e o estado em que ficou a composição. "O Metropolitano de Lisboa abriu já inquérito para averiguar as circunstâncias em que ocorreu esta situação", é dito, em comunicado. "Mais informa que os trabalhos em curso irão prosseguir ao longo do dia de hoje e durante a noite da próxima madrugada, prevendo-se que o Metropolitano de Lisboa inicie o seu serviço de exploração às 06h30 de amanhã, sábado, já com a linha Verde em funcionamento pleno."

A Renascença sabe que os Bombeiros Sapadores de Lisboa também esteve no terreno.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).



Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

[Notícia atualizada às 15h38 de 24 de maio de 2024]