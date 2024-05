Manifestantes pró-Palestina interrompem debate com presidente do Banco Europeu de Investimento

Um grupo de manifestantes pró-Palestina interrompeu esta sexta-feira um debate com a presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Nádia Calviño, no Porto, questionando financiamentos do banco a Israel e gritando palavras de ordem.

Uma das jovens, que se identificou como estudante da Universidade do Porto, questionou a presidente do BEI sobre potenciais financiamentos a Israel, tendo depois gritado, em conjunto com outros jovens, "Free Palestine" (libertem a Palestina) por diversas vezes.

Os jovens exibiram ainda cartazes, sendo que num deles lia-se que "a mão invisível do genocídio tem a impressão digital do BEI".

Os manifestantes foram retirados pela segurança da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde decorria o debate.