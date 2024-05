Euro2024. Porto vai ter dois ecrãs gigantes para população assistir a jogos

A Câmara Municipal do Porto vai instalar dois ecrãs, um no Largo Amor de Perdição, na Cordoaria, e outro no exterior do Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, para a população assistir aos jogos do Euro2024 de futebol.

Aos jornalistas, a vereadora com o pelouro do Desporto, Catarina Araújo, esclareceu que no ecrã no Largo Amor de Perdição serão transmitidos os jogos da seleção nacional.

Já no exterior do Pavilhão Rosa Mota serão transmitidos todos os jogos do Euro2024.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O estágio da seleção nacional arranca a 2 de junho, na Cidade do Futebol.

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional vai realizar três jogos de preparação, frente a Finlândia (4 de junho, no Estádio José Alvalade), Croácia (8 de junho, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

O Euro2024 na Alemanha vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.