Descarrilamento condiciona circulação no Metro de Lisboa

Um descarrilamento de uma composição do Metro de Lisboa está a interromper a circulação nas linhas Verde e Amarela, esta sexta-feira.

Segundo apurou a Renascença junto da Metro de Lisboa, o acidente aconteceu por volta das 7h30 à entrada da estação de Alvalade. Os passageiros saíram da composição pelo próprio pé, abandonando o local pela estação.

Não há feridos a registar.

Apesar do acidente ter acontecido na Linha Verde, a circulação também está interrompida na linha Amarela, explica a empresa, porque o circuito de sinalização é comum entre as duas linhas em alguns troços do percurso.

A empresa está agora a avaliar a origem do descarrilamento e o estado em que ficou a composição.

A Renascença sabe que os Bombeiros Sapadores de Lisboa também estão no terreno.

De acordo com uma publicação do Metro de Lisboa, divulgada pelas 07h39, a interrupção na circulação pode ser prolongada.

"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão", segundo a mensagem na rede social X.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.