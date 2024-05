Sol vai brilhar e temperaturas vão subir

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo.

As previsões apontam ainda para uma pequena descida da temperatura mínima no Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima.

Esta quarta-feira, as temperaturas vão oscilar entre os 30ºC em Beja e Évora, e os 19ºC em Viseu. Já as mínimas deverão variar entre os 17ºC, em Faro, e os 7ºC, em Bragança.

Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro e acentuado arrefecimento noturno.

Já o vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante norte, sendo por vezes forte nas terras altas até ao meio da manhã e na faixa costeira ocidental.

Em perigo muito elevado de incêndio rural encontram-se os concelhos de Silves, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, Sardoal e Mação, no distrito de Santarém, e Gavião, no distrito de Portalegre.

Devido à previsão de precipitação por vezes forte, o IPMA colocou sob aviso amarelo as ilhas açorianas do grupo Central dos Açores.

O aviso vai vigorar até às 15h00 nas ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial.

Para a Madeira o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas da ilha e uma pequena subida da temperatura mínima.