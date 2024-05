Ministra da Administração Interna volta a reunir com forças de segurança

A ministra da Administração Interna volta a reunir-se esta quinta-feira com os sindicatos da PSP e associações da GNR por causa do suplemento de missão, depois de há uma semana ter apresentado uma nova proposta que desagradou aos polícias.

Trata-se da terceira reunião negocial entre Margarida Blasco e os seis sindicatos da Polícia de Segurança Pública e as cinco associações da Guarda Nacional Republicana, que já anunciaram abandonar as negociações e voltar aos protestos caso o Governo não apresente uma proposta que vá ao encontro das expectativas dos polícias.

Na semana passada, o Ministério da Administração Interna propôs um novo suplemento de missão entre os 521 e os 730 euros e o fim do atual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, tendo apresentado uma cláusula de garantia mínima no valor de 150 euros para os postos onde a percentagem não garantia um aumento de vencimento.



Os sindicatos não aceitam esta proposta, que a consideraram “ridícula” e que cria “situações ilegais e até no limite inconstitucionais”, uma vez que a garantia mínima de 150 euros de aumento vai perder-se nas promoções futuras.