Médicos de Saúde Pública defendem vacinas grátis contra doenças evitáveis em adultos

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública defende a gratuitidade das vacinas contra doenças evitáveis na idade adulta e que já não integram o Plano Nacional de Vacinação.

Comentando as conclusões do estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, divulgado esta quinta-feira pela Renascença, Gustavo Tato-Borges defende que, pelo menos, uma parte dos 245 milhões de euros em custos anuais do Serviço Nacional de Saúde com internamentos por doenças evitáveis na idade adulta, deveria reverter para a gratuitidade de algumas vacinas para a população adulta.

“Se olharmos estritamente para o facto de estarmos a gastar 245 milhões de euros com internamentos que podiam ser evitáveis e que podemos pagar uma fração disso em vacinas e oferecer à população, nós teríamos um ganho em saúde”, assinala Gustavo Tato-Borges.

Para este médico, esta questão deve ser olhada “de uma forma holística” para que possa dar resultados “a médio e longo prazo”.

Tato-Borges reconhece que, “nesta fase do SNS, teríamos de investir este montante em vacinas - não os 245 milhões – mas, com certeza um valor bastante acentuado, e era preciso investir agora para termos ganhos mais à frente”.