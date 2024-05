Governo vai alargar apoio ao alojamento a todos os estudantes deslocados sem bolsa

Vai ser alargado o apoio ao alojamento a todos os alunos do ensino superior com baixos rendimentos e que se encontrem deslocados.

É uma das medidas que vai ser aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira, dedicado à Juventude.

Citada pelo jornal "Público", a ministra da Juventude - Margarida Balseiro Lopes - explica que este apoio se destina às famílias em que o rendimento per capita do agregado familiar não ultrapasse os 14.259 euros anuais, o equivalente a 28 vezes o Indexante do Apoio Social.

Até agora, este complemento de alojamento era atribuído apenas aos alunos com bolsa.

"É um penso rápido"

Numa primeira reação à Renascença, o presidente da Federação Académica do Porto (FAP) considera esta medida essencial no curto-prazo, mas refere que é preciso que o Governo faça mais para cumprir o Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior.

"Isto aqui é um penso rápido, em que o Governo dá um apoio. É algo que a FAP propôs e achamos muito bem, mas em termos estruturais é preciso aumentar a oferta de camas públicas", argumenta.

O representante académico aponta que foram construídas 474 camas, contudo a meta é de 18 mil.

Por sua vez, o presidente da Associação Académica de Lisboa, considera esta medida positiva, mas terá de ser apoiada por outras que permitam aos alunos do superior deslocados terem acesso a alojamento de forma mais facilitada.

À Renascença, Diogo Ferreira Leite diz "acompanhar com bastante preocupação" todo o processo de alojamento estudantil.