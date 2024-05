Doenças preveníveis por vacinação na idade adulta custam 245 milhões por ano

“Neste contexto, nós estamos a falar de doenças essencialmente transmissíveis do foro infeccioso, portanto, de forma mais específica, temos aquelas a mais comumente mencionadas, como a covid-19 e a gripe. Mas também consideramos para esta análise o vírus Herpes Zoster, o vírus sincicial respiratório ou o agente que provoca a doença pneumocócica e o vírus do papiloma humano”, explica o investigador José Miguel Diniz.

Em causa estão várias infeções, na idade adulta, provocadas por um conjunto de doenças para as quais existem vacinas disponíveis.

Esta é uma das conclusões da análise desenvolvida pela Escola Nacional de Saúde Pública no âmbito do projeto "+Longevidade".

A despesa com doenças que podem ser prevenidas com a vacinação de adultos ascende a centenas de milhões de euros em vários países da Europa. Em Portugal, o impacto estimado é de 245 milhões de euros.

Luís Filipe Pereira, antigo ministro da Saúde e um dos especialistas do projeto "+Longevidade", defende a importância da vacinação de adultos num país que tende a ser cada vez mais envelhecido.

“É claro que isto trata-se de um valor aproximado, um valor estimado. Mas de qualquer maneira, mais do que saber se é 240 ou se é 241 ou se é 237, o que é importante é que se trata de uma atitude de prevenção que beneficia, obviamente, quer no plano individual, as pessoas quer a instituição porque são menos consultas, são menos internamentos”, argumenta.

O antigo ministro da Saúde, que é economista, sublinha que em Portugal 95% do orçamento para a saúde é gasto na cura das doenças e não na sua prevenção. Luís Filipe Pereira assume que é difícil quantificar a poupança que as vacinas poderiam proporcionar.

“Quando uma pessoa está doente e o que nós fazemos para a curar, nós sabemos quantificar bem. Sabemos quantos dias de internamento é que teve. Sabemos que medicamentos é que tomou. Tudo isso é quantificado. Agora, quando se toma uma vacina, se previne, o que é que nós estamos a prevenir? Que a pessoa adoeça. Mas se ela deixou de estar doente, como é que se quantifica isso? Começa logo por se dizer, então, e se ela apanhasse a doença quanto tempo estava internada? Dez dias, dois dias, 15 dias? Quanto? isso tudo vai levar a quantificações diferentes, como é óbvio.”

Tendo em consideração as perspetivas de uma população mais envelhecida, uma sociedade mais globalizada, com menos barreiras de circulação, os especialistas que compõem o “think tank” +Longevidade reconhecem a necessidade de melhorar a resposta preventiva destas doenças, através de uma atualização do Programa Nacional de Vacinação para incluir mais vacinas dirigidas a adultos.

O projeto "+Longevidade" é um grupo de reflexão dedicado à vacinação no adulto, uma iniciativa da Nova Center for Global Health da Nova IMS.