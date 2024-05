Alívio nas restrições do consumo de água no Algarve “vem tarde”

O presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio considera que o anunciado alívio nas restrições ao consumo de água para a região “vem tarde”. Macário Correia diz que não são conhecidos os principais detalhes.

“É uma medida naturalmente razoável, mas a altura certa teria sido há umas semanas. Nós estamos a entrar em pleno Verão com as regas e as bombas a trabalhar nos caudais, enfim, máximos, para esta altura do ano e temos de saber quais são as regras com que nos cosemos. Falta saber se a agricultura é ao nível do subterrâneo, se é superficial, ou se é igual em todos os perímetros. Ou seja, falta saber muita coisa que nós não sabemos”, afirma à Renascença.

Macário Correia lamenta também que os agricultores não tenham sido consultados. “Os agricultores não tomaram parte nessa reunião, nem os municípios nem o turismo. Foi uma reunião de seis membros do Governo e vários diretores gerais que vieram de Lisboa ao Algarve, voltaram, e não falaram connosco. Aquilo que sabemos é de um simples comunicado que tem algumas medidas genéricas, mas há coisas importantes que não sabemos”, aponta.