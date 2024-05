Temperaturas começam a subir esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do final da manhã.

As previsões apontam ainda para aguaceiros fracos a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da tarde.

O vento será fraco a moderado de norte/noroeste, sendo por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira a partir da tarde.

As temperaturas máximas devem subir um pouco, entre 1 a 2ºC, no geral e vão oscilar entre os 27ºC em Faro, e os 14ºC Guarda. Já as mínimas deverão variar entre os 13ºC, em Faro, Setúbal e Santarém, e os 7ºC, na Guarda, Vila Real e Bragança.

O IPMA colocou em risco muito elevado de incêndio rural os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.