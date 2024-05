Rapazes entre os 11 e os 14 estão entre os jovens e crianças que mais estão em risco

De acordo com o relatório sumário relativo ao ano passado, entre os perigos mais comunicados e diagnosticados está a negligência, com 33%, e a violência doméstica, com 26%, seguida dos comportamentos perigosos na infância e juventude, direito à educação, maus-tratos físicos e psicológicos.

Dos três grupos onde há mais comunicações de perigo está também a faixa etária entre os 0 e os 5 anos. “Na categoria de perigo surge em terceiro lugar o grupo etário 0-5 anos, com 23,5%de comunicações, é um numero muito significativo”, sublinha a responsável.

Para cada criança há, muitas vezes, mais do que uma situação de perigo diagnosticada, o que faz com que o número destas situações seja superior ao número de processos.



Acolhimento familiar tem aumento expressivo

Quanto às medidas de promoção e proteção decididas, em 2023 foram aplicadas 954 medidas cautelares, mais 86 do que no ano anterior. A medida cautelar mais prevalente foi a de "Apoio Junto dos Pais".

A par desta medida também o apoio junto de outro familiar e o acolhimento familiar registaram uma subida, esta última de 96% — ao todo foram mais 26 casos do que os 10 de 2022.

“Temos um crescimento do acolhimento familiar, queremos que seja prioritário e têm sido nesse sentido as campanhas para angariar famílias e isso já surte efeito”, explica Rosário Farmhouse.

Questionada sobre quais as características dessas famílias, afirma não ter dados concretos, mas a perceção que tem é a de serão pessoas já com outros filhos, muitas delas com mais do que um.