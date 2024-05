Octávio Félix de Oliveira é o novo presidente do Instituto da Segurança Social. A informação foi confirmada esta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em comunicado.

Félix de Oliveira foi presidente do conselho diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional entre 2011 e 2013. Também foi secretário de Estado do Emprego nos dois anos seguintes.

"Octávio Félix de Oliveira tem um longo percurso profissional na direção de organismos públicos, considerando-se o perfil adequado para as funções para as quais foi nomeado", justifica a ministra.

Recorde-se que a anterior presidente do conselho diretivo do ISS, Ana Vasques, se demitiu na passada sexta-feira.

[Notícia atualizada às 15h12 de 22 de maio de 2024]