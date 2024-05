Mostra Nacional de Ciência: conferências, debates e prémios no Porto

Jovens cientistas apresentam-se entre quinta-feira e sábado na Mostra Nacional da Ciência, na Alfândega do Porto.

Na 18ª edição desta feira organizada pela Fundação da Juventude, "o principal objetivo é mostrar o grande nível de talento jovem que Portugal tem", diz à Renascença Nuno Vieira de Almeida, responsável pela comunicação da Fundação da Juventude.

"Estamos ao nível dos melhores do mundo", garante.

No programa da Mostra Nacional da Ciência, destaca-se o Concurso Nacional de Jovens Cientistas e Investigadores, com participação de mais de 100 projetos liderados por mais de 300 jovens e 60 professores de todo o país e de países estrangeiros como o Brasil, a França ou Italia, cujas participações "funcionam como prémios de mostras internacionais".

Estão em disputa mais de 25 mil euros, em prémios monetários, prémios de experiências e prémios de participação internacional.

Para além do concurso, a Mostra Nacional da Ciência também dá palco a conferências e debates "com cientistas de renome, com comunicadores de ciência e até com um astronauta análogo".

Temas como a "comunicação de ciência", "o futuro e limites da humanidade" ou "missão de ser humano: futuro e igualdade" estarão presentes nos debates.

A entrada na mostra, que funciona entre as 10h00 e as 19h00, é gratuita.

A Mostra Nacional da Ciência é um evento anual onde são reunidos os jovens cientistas e investigadores que participam no Concurso Nacional de Jovens Cientistas e Investigadores.