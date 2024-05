​Internamentos sociais nos hospitais públicos aumentaram 11% num ano

De acordo com este barómetro, agora divulgado, os internamentos inapropriados no Serviço Nacional de Saúde explicam-se, em grande parte, por falta de respostas quer na Rede Nacional de Cuidados Continuados, como nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas.

De acordo com o Barómetro dos Internamentos Sociais, realizado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), em março desde ano havia 2164 camas ocupadas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) devido a internamentos sociais , ou seja, por utentes sem motivo de saúde que justifique a sua permanência em ambiente hospitalar.

“São dados decepcionantes”, diz o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, que mostram que “as medidas do anterior Governo para resolver ou mitigar o problema não resultaram”.

Xavier Barreto receia que as metas de novas camas anunciadas não se concretizem. “O anterior Governo anunciou um alargamento da rede de cuidados continuados em cerca de 50%, no âmbito do PRR. Veremos se é possível cumprir. Nós temos alguma preocupação porque há atrasos. Esperamos que este Governo possa de alguma forma acelerar essa implementação”, acrescenta.

A situação mais preocupante verifica-se nas regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo: juntas acumulam 80% do total de internamentos inapropriados nos hospitais.

Tendo em conta o dinheiro que estes internamentos sociais custam ao erário público, Barreto Xavier defende que é necessário ponderar alternativas até porque, segundo diz, trata-se de uma questão social.

”É um fenómeno que nos interpela para discutirmos o apoio que damos às famílias, aos cuidadores informais para criarem condições para terem os seus familiares em casa. As pessoas internadas por razões inapropriadas são quase sempre pessoas idosas, da área da medicina e o que nos dizem as famílias é que se tivessem outro tipo de apoio, de cuidados domiciliários, de literacia, apoios para poderem ficar em casa a cuidar destas pessoas, que muitas vezes são os pais, provavelmente teríamos uma resposta mais lógica, mais integrada e mais coerente.”

O sexo masculino é o que regista mais dias de internamento inapropriado, com 60% dos episódios. As pessoas com mais de 65 anos continuam a registar não só o maior número de internamentos inapropriados (76%), como também ficam mais dias internados, após alta médica.

A 8.ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais contou com a participação de 29 unidades hospitalares do SNS, num total de mais de 20 mil camas, representando 90% do total do SNS.