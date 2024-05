Internamentos sociais. CNIS insiste na solução de pequenos lares

O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), padre Lino Maia, defende que, perante os resultados do Barómetro dos Internamentos Sociais, o Governo devia recuperar a proposta de criação de “pequenas residências com serviços de apoio de saúde e social”.

Lino Maia lembra que esta é “uma medida que a CNIS apresentou há algum tempo” e que, agora, "devia ser revisitada e adotada”, como forma de responder ao aumento do número de internamentos sociais.

"Há instituições que têm casas, há autarquias que também têm casas que podiam ser adaptadas. Penso que temos de seguir esse caminho, porque está em causa a dignidade das pessoas”, resume o presidente da CNIS.

Em entrevista à Renascença, o presidente da CNIS lembra que o anterior Executivo assinou um “acordo importante e oportuno” com setor social, mas que “não é, de facto, suficiente”.

“Como se comprova com estes números, é importante encontrar uma solução de raiz” para o problema, para o qual as medidas do Governo PS apenas “resultaram pontualmente”, reconhece o responsável da CNIS.