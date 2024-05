Indemnização da CP à atual secretária de Estado foi "ato de má gestão"

Francisco Fortunato lembrou que, na altura, no âmbito das políticas de austeridade do governo liderado por Pedro Passos Coelho, as rescisões por mútuo acordo nas empresas públicas eram possíveis apenas em casos muito especiais , para pessoas com idade mínima de 55 anos, com incapacidade física definitiva para o exercício da atividade profissional e nos casos de extinção do posto de trabalho sem possibilidade de reconversão noutras funções.

No mesmo dia, no Conselho de Ministros, protagonizado pelo primeiro-ministro e centrado na redução do IRS, esta pergunta foi passada por Luís Montenegro ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

"Não há comparações possíveis quanto a cenários discutidos no passado", disse, numa alusão implícita ao caso da ex-administradora da TAP Alexandra Reis, que recebeu cerca de meio milhão de euros, caso que acabou por provocar a demissão no anterior governo do ex-ministro das Infraestruturas e atual secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos.

Na audição desta quarta-feira, Francisco Fortunato, que trabalhou com Cristina Dias, disse que a antiga administradora, tendo sido convidada para a AMT, não podia ficar na CP e "encontrou uma forma de ter um pé de meia".Esteve também agendada para esta quarta-feira a audição da ex-diretora de Recursos Humanos da CP, Marta Pereira, mas, segundo o deputado do Chega Filipe Melo, a antiga responsável recusou o convite.

Francisco Fortunato considerou que seria "extraordinariamente difícil" que Marta Pereira prestasse esclarecimentos ao parlamento, porque, apontou, "não há nenhuma intervenção direta dos Recursos Humanos no processo" de Cristina Dias.

Cristina Dia era excedentária na CP



O deputado do PSD Gonçalo Laje citou uma lista dos trabalhadores que saíram da empresa ao abrigo do programa de rescisões e avançou que abrangeu 52 técnicos superiores, de várias idades e categorias profissionais, o que causou celeuma, com o deputado Filipe Melo a adiantar que o seu grupo parlamentar pediu documentos à CP, em 03 de maio, que ainda não recebeu.

Já o grupo parlamentar do PSD pediu informações ao Governo na terça-feira ao final do dia e recebeu os documentos, incluindo a referida lista, horas antes do início da audição.

Depois da audição, durante a reunião da comissão parlamentar, o deputado Filipe Melo explicou que tinha havido um erro do seu grupo parlamentar, que não tinha pedido os documentos da CP em forma de requerimento aos serviços da comissão, razão pela qual não foi feito qualquer pedido à CP pelos serviços.

Já o deputado do PS José Carlos Barbosa perguntou ao PSD onde está o estudo a indicar que a secretária de Estado da Mobilidade era excedentária na CP.

Em resposta ao PSD, Francisco Fortunato considerou "curioso que se queira dar a entender que a doutora Cristina Dias, técnica superior, podia ser considerada excedentária".

"Eu considero a doutora Cristina Dias uma excelente quadro, uma pessoa extremamente competente, como uma pessoa que conheço, que foi minha presidente, com quem eu lidava na EMEF, portanto não lhe faço essa injustiça", apontou o ex-diretor.

E acrescentou: "Por ser um excelente quadro é que não percebo e não compreendo como é que a CP lhe vai pagar uma indemnização, parece então que a CP não a queria".

Francisco Fortunato disse ainda ter ficado surpreendido ao saber que a CP ainda não disponibilizou os documentos requeridos pelo parlamento e garantiu aos deputados que o tema ficará esclarecido quando receberem a ata da reunião em que foi decidido o pagamento de uma indemnização de 80.000 euros à atual governante. "Os senhores vão ficar surpreendidos", assegurou.