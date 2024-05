Gaia. Obras causam constrangimentos na avenida da República

A Avenida da República, em Vila Nova de Gaia, está a ser alvo de obras para a criação de duas ciclovias, uma em cada sentido, de Santo Ovídio ao Jardim do Morro. A intervenção obriga a desvios no trânsito que levam a grandes filas e atrasos nos transportes públicos.

Célia Teixeira fala de um cenário "impossível" para quem quer ir trabalhar. "Uma pessoa quer apanhar a camioneta às 8h30 apanha às 10h00", diz, à Renascença. A utente considera ainda que as obras "não fazem sentido" naquele local, uma vez que existem no concelho "tantas estradas cheias de buracos e não fazem nada".

Já um dos condutores de autocarro que se encontrava na interface da estação de metro D. João II, no topo da avenida, reconhece as dificuldades, mas considera que as intervenções são "necessárias para melhorar as vias de comunicação. "As coisas vão-se resolvendo lentamente", admite.

Em comunicado, a autarquia diz que as obras contribuem para a segurança dos cidadãos, uma vez que a circulação de velocípedes "já existe, mas como não há segregação, temos trotinetes a circular em cima dos passeios, bicicletas no meio dos carros e a ultrapassar os carros de forma, muitas vezes, arriscada". Garante ainda estar a trabalhar "em estreita colaboração" com as freguesias afetadas pelos "inconvenientes".

Contactada pela Renascença, a autarquia não avança com um prazo para o fim das obras.