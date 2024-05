Fernando Araújo explica causas da demissão do SNS no parlamento

O diretor executivo demissionário do Serviço Nacional de Saúde vai ser ouvido na comissão parlamentar de Saúde, esta quarta-feira, a requerimento do PS, para explicar as razões que o levaram a pedir a demissão do cargo, após a ministra da Saúde ter dado 60 dias à organização para entregar um relatório com as reformas em curso.

Fontes da direção executiva do SNS (DE-SNS) indicaram que Fernando Araújo se reuniu na terça-feira com representantes do Ministério da Saúde, mas não confirmaram a entrega do relatório.



Fernando Araújo anunciou a sua saída da liderança da DE-SNS, em conjunto com a sua equipa, no dia 23 de abril, alegando que não queria ser obstáculo ao Governo nas políticas e nas medidas que considerasse necessárias implementar.



No requerimento a solicitar a audição parlamentar, que foi aprovado por unanimidade, o grupo parlamentar socialista considerou ser “importante conhecer e perceber em concreto as razões que levaram à demissão de Fernando Araújo e o que ela significa sobre as intenções do Governo sobre a reforma em curso” no SNS.

A direção executiva iniciou a sua atividade em 1 de janeiro de 2023, na sequência do novo Estatuto do SNS proposto ainda pela então ministra Marta Temido, com o objetivo de coordenar a resposta assistencial de todas as unidades do SNS e de modernizar a sua gestão.