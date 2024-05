Consumo de água. ​Agricultores algarvios esperam boas notícias

O Governo vai anunciar, esta quarta feira, a medida do alívio nos cortes ao abastecimento de água no Algarve. O documento final deve estabelecer um corte abaixo dos 20%, transversal para todos os setores da economia. Apenas à água para o consumo humano deverá ser aplicada uma restrição menor.



Em Janeiro, para fazer face à seca no Algarve, o anterior Governo anunciou cortes no abastecimento de água na região. Esses cortes incidiram especialmente sobre o setor agrícola. Para os agricultores algarvios, começava o esforço para esticar uma manta demasiado curta para as necessidades.



“Os cortes que estão em vigor até agora são cortes de 50% do consumo de água que venha do perímetro de rega, no Sotavento algarvio. Com esse valor não é possível manter uma produção agrícola constante e razoável”, explica João Leal, produtor agrícola e presidente da Cooperativa de Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira.

"Muitas plantas morreriam ou deixariam de produzir”, continua, “perderíamos a produção e a capacidade futura de produzir”.

No perímetro de rega de Tavira, os agricultores já estavam a colocar em prática restrições ao consumo, para conseguirem ter água ao longo de toda a campanha deste ano. Mas apenas para manter vivas as plantas. A produção já ewra dada como perdida.

Daí que as chuvas que se fizeram sentir no Algarve, no período da Páscoa, e, devido a isso, o anúncio, pelo atual Governo, de que vai existir um alívio nos cortes do abastecinento de água, tenha sido recebido com otimismo. Agora esperam que esse alívio corresponda às necessidades do setor. Presentes e futuras.

"Eu podia preconizar entre 10 e 20% de corte e não permanente”, continua João Leal, “pode ser nesta campanha mas, nas próximas, teríamos de compensar, porque a cultura tem um consumo de água, para estar em boas condições. Se não tiver, vai definhar e morrer. Seria uma situação pontual”.

O Governo vai, esta quarta-feira, anunciar quais os cortes no abastecimento de água a aplicar no Algarve. E deverão ficar abaixo do 20%. Para a agricultura e para todos os outros setores económicos, com a aplicação de um corte percentual transversal para todos - outra exigência dos agricultores.

Apenas o abastecimento para consumo humano deverá ter um corte menor. Mas os valores finais apenas vão ser tornados públicos ao fim da tarde, numa reunião em Faro, onde está previsto que esteja o primeiro-ministro, Luís Montenegro.