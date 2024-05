Urgência de Santo Tirso esteve fechada durante a noite porque o médico faltou

A urgência básica do hospital de Santo Tirso não funcionou entre as 00h00 e as 08h00 desta terça-feira, porque o médico que deveria estar de serviço faltou, disse fonte da Unidade Local de Saúde do Médio Ave.

Segundo a fonte, o funcionamento retomou a normalidade pelas 08h00.

A fonte acrescentou que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e os bombeiros foram avisados, pelo que os doentes foram encaminhados diretamente para a urgência do hospital de Vila Nova de Famalicão.

Ainda segundo a mesma fonte, durante o período noturno.

"São atendidos poucos doentes" em Santo Tirso, tendo sido assegurado "que todos fossem vistos" em Famalicão.

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave é composta pelos hospitais de Santo Tirso e Famalicão e pelos centros de saúde de Centro de Saúde de Negrelos, Santo Tirso, Trofa e Famalicão.