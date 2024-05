Remessas dos portugueses em Angola subiram 13,1% no primeiro trimestre, para 80,6 milhões

As remessas dos trabalhadores portugueses em Angola subiram 13,1% no primeiro trimestre deste ano, passando de 71,3 milhões de euros no período homólogo do ano passado para 80,6 milhões, segundo dados do Banco de Portugal.

De acordo com a mesma fonte, os trabalhadores portugueses em Angola enviaram 71,3 milhões de euros de janeiro a março de 2023, aumentando esse valor para 80,6 milhões nos primeiros três meses deste ano, motivando uma subida de 13,1% nas remessas recebidas por Portugal.

Em sentido inverso, os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram 2 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma descida de 18,2% face aos 2,4 milhões enviados nos primeiros três meses do ano passado.

Olhando apenas para março, a queda é ainda mais acentuada, já que o valor enviado para o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana cai de 750 mil euros para 680 mil euros, uma redução de 22,5%.

A nível global dos PALOP, os imigrantes africanos lusófonos em Portugal enviaram 11 milhões de euros nos primeiros três meses, o que representa um aumento de 1,4% face aos 10,9 milhões enviados nos primeiros três meses do ano passado.

Em sentido inverso, os portugueses a trabalhar nos PALOP enviaram 82,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma subida de 11,5% face aos 73,7 milhões enviados nos primeiros três meses do ano passado.