PSP apreende mais de 6 mil munições em operação policial nacional

A Polícia de Segurança Pública apreendeu entre os dia16 e 19 de maio 6.182 munições da classe D, por suspeitas de tráfico de munições em campo de tiro, tendo sido constituído arguido o proprietário.

Em comunicado, a força de segurança indica, ainda, que durante a operação nacional “Tiro Seguro”, conduzida pelo departamento de armas e explosivos, foram instaurados 10 autos de contraordenação, e apreendidas duas armas de fogo, por se encontrarem armazenadas fora do local de licenciamento.

No âmbito da operação, a força de segurança realizou 62 ações de fiscalização, que visaram, em especial, o funcionamento e segurança dos complexos, carreiras e campos de tiro para a prática de tiro recreativa com armas de fogo, por forma a prevenir sinistros involuntários e ilícitos criminais associados a esta atividade.

De entre as infrações detetadas destacam-se: a violação geral das normas de conduta e obrigações; ausência do registo nominal dos atiradores que frequentam as instalações, as armas utilizadas e o número de disparos efetuados; falta de sistema de isolamento ou proteção dos solos; não entrega dos projéteis recolhidos a empresa da especialidade que assegure o seu transporte e reciclagem; e falta de limpeza dos solos.