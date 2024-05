É oficial: a Federação Nacional de Educação (FNE) e o Governo chegaram, esta terça-feira, a acordo quanto à recuperação do tempo de serviço. Assim, os professores recuperam 50% do tempo de serviço no espaço de um ano, explicou Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE, à saída do encontro com o ministro da Educação.

Em conferência de imprensa, Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE, assegura que "a questão não está fechada", mas que há "um acordo firmado". Os valores totais da medida não são sabidos. "Será com certeza um custo muito elevado, mas é suportável, tendo em conta o acordo celebrado. Mas não temos valores", explicou, asseverando que os professores podem ter "orgulho e satisfação" no acordo alcançado.

O processo de recuperação começa a 1 de setembro de 2024 e acaba a 1 de julho de 2027, "altura em que todos os professores terão recuperado a totalidade do seu tempo de serviço", afirma. No total, o processo deverá durar um total de dois anos e dez meses, menos que os cinco anos inicialmente em cima da mesa.

Por outro lado, este docentes também vão ficar dispensados de vaga para progredirem para o 5.º e o 7.º escalão da carreira.



De fora ficam os professores já aposentados e quem está no topo da carreira, mas Pedro Barreiros assegura que será um assunto que terá de ser discutido "mais à frente", até porque o processo não está finalizado. "As nossas reivindicações não se resumem só à recuperação do tempo de serviço", relembro Pedro Barreiros.

A reunião, que começou ao final da manhã, deveria ter terminado às 13h, mas o atraso de duas horas acabou por dar frutos. Segue-se agora a segunda reunião do ministro com grupos sindicais (esta foi a primeira desta terça-feira, mas não será a última).

[Notícia atualizada às 15h28 de 21 de maio de 2024]