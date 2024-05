Obras Metro. "Não há nada a fazer" para impedir condicionamento de trânsito em Gaia

O Presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) admite que "não há nada a fazer" para impedir que haja condicionamento do trânsito em Vila Nova de Gaia devido às obras do Metro do Porto que vão cortar a circulação automóvel na rotunda da VL8, junto às Devesas, durante dois anos.

À Renascença, Edudardo Vítor Rodrigues indica que o trânsito deverá virar-se para a zona do nó da Arrábida, que também já está condicionada.

O igualmente autarca de Vila Nova de Gaia considera que "são dores de parto" e a única hipótese é "tentar minimizar os problemas".

A ponte do Infante e a ponte da Arrábida "por si só, já não são alternativas" e o Presidente da AMP aponta que será necessário "uma ação de pedagogia para que haja desfasamento de horários" em escolas e empresas.

"O que está em causa, para lá do volume de trânsito, são mesmo os nossos modos de vida", afirma.

"As obras do Metro são bem-vindas. Sabemos dos impactos negativos, mas são bem-vindas", acrescentou, por outro lado, Eduardo Vítor Rodrigues.